Число погибших при обрушении подъезда в Белгороде выросло до 16 человек

Количество погибших при обрушении подъезда десятиэтажного жилого дома в Белгороде после обстрела со стороны Украины возросло до 16. Об этом сообщило МЧС России.

«В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая. Количество жертв увеличилось до 16 человек», – говорится в сообщении.

Днем 12 мая ВСУ нанесли массированный удар по жилым районам в Белгороде. Один снаряд попал прямо в многоэтажку, в результате чего обрушился подъезд по всей высоте дома. Спасатели круглосуточно разбирали завалы и сумели вытащить несколько человек живыми. Утром 13 мая МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ, отметив, что под завалами обнаружены тела 15 человек, еще 17 человек спасены. В числе погибших двое детей.

СКР возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Белгорода и обрушения подъезда многоэтажного жилого дома.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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