В Белгороде спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего

Спасатели нашли тело еще одного погибшего под обломками подъезда жилой 10-этажки в Белгороде. Общее число жертв обстрела с украинской стороны составило 17 человек.

«Тело еще одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Количество жертв увеличилось до 17 человек», – говорится в сообщении МЧС России.

Под завалами могут находиться еще два человека, чье местоположение до сих пор не удалось подтвердить, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. «Судьба еще двух человек остается неизвестной после обрушения части дома в Белгороде», – сказал собеседник агентства.

Ранее днем спасатели извлекли и-под завалов тело женщины, которая стала 16-й жертвой инцидента.

12 мая ВСУ провели массированный обстрел Белгорода и его окрестностей. В результате прямого попадания снаряда обрушился подъезд жилой многоэтажки с 1-го по 10-й этаж. 13 мая спасатели объявили об окончании поисково-спасательной операции. На тот момент из-под обломков спасли 17 человек, погибшими числились 15 человек.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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