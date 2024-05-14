В Санкт-Петербурге в ходе обысков задержаны 60 мигрантов

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о коррупции проведено более 10 обысков в местах проживания мигрантов и задержаны 60 иностранцев. Об этом сообщило управление СК РФ по Петербургу.

Под уголовное преследование попал старший участковый уполномоченный полиции. Правоохранитель обвиняется в получении взяток с февраля 2023 по апрель 2024 года на общую сумму не менее 70 тыс. рублей от предпринимателя, занимающегося продажей железнодорожных и авиабилетов.

Следствие установило, что обвиняемый поддерживал отношения с рядом мигрантов.

«Сегодня следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России, при силовой поддержке Росгвардии проведено более 10 обысков, в ходе которых задержано не менее 60 иностранных граждан», – говорится в сообщении.

Сейчас проверяется законность их пребывания на территории России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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