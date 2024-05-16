Житель Иркутской области зарезал жену в ЗАГСе при подаче заявления на развод

В Иркутской области муж убил жену во время оформления заявления на развод в ЗАГСе. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Убийство произошло в Саянске. Пара пришла в ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент 25-летний мужчина достал нож и нанес несколько ударов своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Злоумышленника задержали сотрудники частного охранного предприятия, а затем передали его полицейским. На месте работает следственно-оперативная группа», – добавили в СК.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube