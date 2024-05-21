В Алтайском крае бывший чиновник оказался серийным убийцей

Бывший замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин оказался причастен к убийству 11 женщин. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Первое тело 17-летней девушки было обнаружено в селе Зеленая Дубрава Родинского района в 1990 году. Тогда убийство осталось нераскрытым, выйти на след преступника удалось только 30 лет спустя. Расправился с девушкой Виталий Манишин, которому на тот момент было 19 лет. Он признался в содеянном и был арестован. Позже была установлена его причастность еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.

«В ходе допросов и проверок показаний на месте он подробно рассказал о своих деяниях и показал, где сокрыл тела потерпевших, обнаруженные ранее на территории Калманского района. По одному из эпизодов в указанном им месте, ранее не известном следствию, обнаружены костные останки 16-летней девушки», – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина знакомился с абитуриентками технического университета для интимных отношений, представляясь человеком, имеющим связи и возможность решить проблемы, связанные с поступлением и обучением. Обманом он убеждал девушек садиться к нему в машину и вывозил в безлюдные места за пределы города. После изнасилования большинство жертв душил, а их тела скрывал.

«Следователями регионального СК собраны доказательства причастности Манишина к каждому эпизоду преступной деятельности. Уголовное дело направлено в суд», – добавили в СК.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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