ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль на АЗС в Белгородской области: ранен заправщик

Сегодня в Белгородской области на въезде в город Грайворон со стороны Украины был атакован автомобиль на автозаправочной станции. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, удар был нанесен дроном-камикадзе.

«В результате взрыва легковая машина загорелась – пострадал заправщик. У мужчины открытая черепно-мозговая травма. На попутном автомобиле местные жители доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, также в результате атаки полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. «Оперативные службы работают на месте», – добавил Гладков.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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