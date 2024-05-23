Под Белгородом сбитый беспилотник взорвался и убил женщину

В Белгородской области женщина погибла в результате детонации сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Система ПВО сбила дрон самолетного типа над хутором Красный Восток в Яковлевском городском округе. Беспилотник упал на частный дом и взорвался.
«К большому горю, есть погибшая – под завалами обнаружено тело женщины. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кроме того, обломками посекло дома, находящиеся по близости. «Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории», – добавил Гладков.
Минувшей ночью ВСУ атаковали Белгородскую область. В общей сложности средства противовоздушной обороны сбили 38 объектов.
Белгород, Зоя Осколкова
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