Под Белгородом сбитый беспилотник взорвался и убил женщину

В Белгородской области женщина погибла в результате детонации сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Система ПВО сбила дрон самолетного типа над хутором Красный Восток в Яковлевском городском округе. Беспилотник упал на частный дом и взорвался.

«К большому горю, есть погибшая – под завалами обнаружено тело женщины. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, обломками посекло дома, находящиеся по близости. «Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории», – добавил Гладков.

Минувшей ночью ВСУ атаковали Белгородскую область. В общей сложности средства противовоздушной обороны сбили 38 объектов.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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