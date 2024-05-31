На Кубани приезжий застрелил полицейского при проверке документов

В Краснодарском крае полицейский погиб при исполнении обязанностей. Его застрелил мужчина, которого попросили предъявить документы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в районе поселка Водники. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили в лесопосадке мужчину, который вел себя подозрительно, и, увидев полицейских, попытался скрыться. Правоохранители остановили его с целью проверки документов.

«В этот момент фигурант достал оружие и произвел выстрел в одного из полицейских, причинив ему ранение в области живота», – говорится в сообщении.

Напарник обезвредил и задержал преступника, а также вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, он скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Выяснилось, что убийца приехал на Кубань из Пермского края.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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