Утренние атаки ВСУ повредили жилые дома в Белгородщине

Восемь жилых домов повреждены в результате утренних атак ВСУ на Белгородскую область. Мирные жители не пострадали, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа взорвался FPV-дрон, село Беленькое Борисовского района было обстреляно с украинской стороны.

«В результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечена кровля в одном частном жилом домовладении и поврежден автомобиль. В селе Беленькое различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Украинские боевики продолжают регулярно обстреливать и атаковать Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки 31 мая загорелись несколько автомобилей, повреждены строения.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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