Снаряд ВСУ попал в школу под Шебекино

Снаряд попал в здание школы в селе Муром в Шебекинском округе во время обстрела с украинской стороны. Мирные жители не ранены, но здание сильно повреждено, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы, осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трех частных домовладениях», – написал глава региона в своем блоге.

Также обстрел повредил ЛЭП, ремонтники готовятся начать восстановление линии, когда военные признают, что это безопасно. Пока сотрудники оперативных служб и местных властей проводят подомовой обход для уточнения последствий на земле.

Ранее днем шесть сел в Краснояружском районе Белгородской области остались без света из-за обстрела с украинской стороны.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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