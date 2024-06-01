Житель Шебекино ранен при обстреле со стороны Украины

Мужчина ранен осколками снаряда во время обстрела украинскими боевиками города Шебекино в Белгородской области. В результате атаки ВСУ на Белгород и окрестности повреждены многоквартирный дом, 17 частных домов и 20 автомобилей.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадал один мирный житель, сотрудник коммерческого предприятия. У мужчины осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем блоге.

Осколки снарядов также повредили автомобиль. Еще 20 машин повреждены в Белгороде и районе в результате атаки с помощью беспилотников. Система ПВО сбила украинские дроны, но осколки упали в районе Центрального рынка в Белгороде, на пляж «Берега» и в селе Таврово Белгородского района.

«В Белгороде осколком незначительно пробита кровля многоквартирного дома. Различные повреждения выявлены в 12 частных домах: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В селе Таврово осколками пробиты кровли в четырех частных домах, посечены три автомобиля», – говорится в сообщении.

Осколки сбитых дронов повредили крышу частного гаража в поселке Разумное, кровлю жилого дома в селе Никольское и автомобиль в поселке Новосадовый.

Ранее днем ВСУ обстреляли село Муром, и один из снарядов попал в здание школы. Никто не ранен, но здание сильно повреждено.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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