Под Белгородом повреждены дома и ЛЭП после утренней атаки ВСУ

Жилые дома и автомобили повреждены в результате воздушной атаки с украинской стороны на Белгородскую область. Система ПВО сбила несколько целей над регионом. Мирные граждане не ранены, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть разрушения значительные и незначительные, нет серьезных нарушений несущих конструкций. Самое главное, нет пострадавших, погибших среди мирного населения. Все оперативные и аварийные службы работают на местах», – написал глава региона в своем блоге.

В поселке Ивня Ивнянского района крыша магазина загорелась после атаки FPV-дрона, на место оперативно прибыли пожарные. В Белгороде осколком пробило багажник автомобиля, других последствий на земле нет.

После отражения воздушной атаки в селе Севрюково Белгородского района повреждены пять частных домов, осколками посечен автомобиль, есть повреждения на линии электропередачи. В поселке Майский в одном домовладении поврежден отлив и посечен автомобиль. В селе Зеленая Поляна пробита кровля частного дома. В селе Шишино осколками посечены два автомобиля.

Накануне мужчина был ранен осколками снаряда во время обстрела украинскими боевиками города Шебекино. Осколками в Белгороде и окрестностях повреждены многоквартирный дом, 17 частных домов и 20 автомобилей.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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