Медведь напал на дрессировщика в цирке Обнинска

Медведь напал на дрессировщика во время циркового представления в Обнинске Калужской области. Зрители не пострадали, пишут «Известия».

Очевидец рассказал, что ЧП случилось, когда дрессировщик ставил медведя на колесо. Зверь упал и в ярости бросился на дрессировщика. Собеседник предположил, что на медведя могла плохо подействовать духота в помещении цирка.

«Дети испугались, зрители из первых рядов начали убегать. Никто из зрителей не пострадал», – рассказал очевидец. По его словам, зверя удалось быстро оттащить от дрессировщика.

Летом 2023 года в Карелии дрессировщица цирка-шапито пострадала от нападения медведя во время выступления. Зверь вцепился в голову женщине на глазах у детей.

Обнинск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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