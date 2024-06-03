ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

Средства ПВО сбили запущенный с украинской стороны беспилотник над Белгородской областью. Сигнал ракетной опасности в ночь на 3 июня звучали в Белгородской и Курской областях.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что ракетная опасность объявлялась в столице региона и окрестностях трижды за минувшую ночь. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщил, что в регионе ночью звучала сирена, предупреждающая о воздушной атаке.

Накануне ВСУ организовали массированную атаку на Белгородскую область. воздушные цели были сбиты ПВО над несколькими поселениями Белгородского района.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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