Обстрел ВСУ повредил мост в Шебекино

Автомобильный мост и многоквартирный дом в городе Шебекино повреждены в результате обстрела с украинской стороны. Мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Предварительно, пострадавших нет. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. В результате прилетов по автомобильному мосту в нескольких местах незначительно повреждено дорожное полотно. Осколками посечены два легковых автомобиля», – перечислил губернатор в своем блоге.

Оперативные службы работают на места происшествия.

Ранее житель Шебекино был ранен осколками снаряда во время обстрела украинскими боевиками.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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