ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

Украинские боевики атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Система ПВО сбила несколько воздушных целей, но один дрон взорвался на легковушке в селе Ясные Зори Белгородского района.

«Пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было. В результате взрыва у транспортного средства сильно повреждена передняя часть», – сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В ночь на 4 июня система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. Осколками в поселке Новосадовый пробита кровля и потолок в частном доме, в селе Шишино – кровли гаража и частного дома. В селе Ясные Зори осколки повредили забор в двух дворах, в одном из них поврежден жилой дом.

Накануне вечером ПВО за полчаса уничтожила пять украинских БПЛА над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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