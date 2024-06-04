ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

Украинские боевики атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Система ПВО сбила несколько воздушных целей, но один дрон взорвался на легковушке в селе Ясные Зори Белгородского района.
«Пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было. В результате взрыва у транспортного средства сильно повреждена передняя часть», – сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В ночь на 4 июня система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. Осколками в поселке Новосадовый пробита кровля и потолок в частном доме, в селе Шишино – кровли гаража и частного дома. В селе Ясные Зори осколки повредили забор в двух дворах, в одном из них поврежден жилой дом.
Накануне вечером ПВО за полчаса уничтожила пять украинских БПЛА над Белгородской областью.
Белгород, Наталья Рязанова
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