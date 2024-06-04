Поезд Москва-Владивосток экстренно остановили из-за звонка о бомбе

Поезд Москва-Владивосток экстренно остановили в Приморском крае после сообщения неизвестного о заложенной в составе бомбе. Пассажиры почти четыре часа находились на станции Ружино, прежде чем правоохранители разрешили составу продолжить путь, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по ДФО.

Утром 4 июня поезд остановился на станции Ружино, где должен бы находиться 15 минут. Стоянку продлили после звонка неизвестного, который сообщил о якобы заложенной в составе взрывчатке и потребовал денег. Прибывшая полиция эвакуировала из поезда 316 человек и с помощью обученных собак начала проверку, а вокзал временно закрыли, сообщает «ПримаМедиа».

Никаких опасных предметов не нашли, и полиция разрешила отправление поезда. Состав двинулся дальше по маршруту в 14:34 по местному времени с задержкой в 3 часа 55 минут.

В столичном аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в ее ручной клади есть взрывное устройство. При проверке самолета бомбу не нашли, женщину задержали.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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