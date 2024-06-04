Житель Шебекино пострадал при взрыве дрона ВСУ

Водителя грузовика ранило осколками при взрыве украинского дрона-камикадзе в Шебекино. Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в больницу, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Беспилотники ВСУ дважды атаковали грузовик с цистерной на территории коммерческого предприятия. В результате двух взрывов машина загорелась, пожарные оперативно потушили пожар.

«В результате падения беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями различных частей тела самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

После обработки ран пострадавшего переведут в больницу № 2 города Белгорода.

Ранее днем житель Белгородской области контужен при атаке дронов на автобус сельскохозяйственного предприятия.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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