Житель Шебекино пострадал при взрыве дрона ВСУ

Водителя грузовика ранило осколками при взрыве украинского дрона-камикадзе в Шебекино. Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в больницу, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Беспилотники ВСУ дважды атаковали грузовик с цистерной на территории коммерческого предприятия. В результате двух взрывов машина загорелась, пожарные оперативно потушили пожар.
«В результате падения беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями различных частей тела самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», – говорится в сообщении.
После обработки ран пострадавшего переведут в больницу № 2 города Белгорода.
Ранее днем житель Белгородской области контужен при атаке дронов на автобус сельскохозяйственного предприятия.
Белгород, Наталья Рязанова
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