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Вторник, 4 июня 2024, 22:30 мск

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У заместителя Кличко прошли обыски

Городская администрация Киева сообщила во вторник, 4 июня, о проведении Государственным бюро расследований (ГБР) обыска в служебных помещениях заместителя главы Киева по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константина Усова, в результате чего были изъяты телефоны, компьютер и личные средства, – сообщают местные СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Киевской горадминистрации, в частности, говорится: «Заместитель главы КГГА (Киевской Государственной городской администрации, – прим.ред.) по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов подтверждает, что сегодня, 4 июня, Государственное бюро расследований проводило следственные действия в служебных помещениях КГГА».

Со своей стороны заместитель Виталия Кличко в своем Telegram-канале написал: «Сегодня следователи ГБР пришли в мой кабинет с обыском. Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие постановления суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это в дальнейшем».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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