ПВО сбила пять украинских дронов над центральными регионами России

Система ПВО помешала киевскому режиму атаковать центральные регионы России с помощью беспилотников. Пять дронов сбиты над Белгородской, Воронежской и Курской областями.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, еще два – над Курской областью, и один – над Воронежской.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что украинский дрон обнаружили на предельно низкой высоте на подлете к Воронежу.

«Пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности БПЛА в регионе не вводился. Оперативную ситуацию держу под контролем», – заверил глава региона в своем телеграм-канале.

Накануне вечером три работника аграрного предприятия ранены в результате атаки украинского беспилотника на служебный автобус в Белгородской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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