ПВО сбила пять украинских дронов над центральными регионами России

Система ПВО помешала киевскому режиму атаковать центральные регионы России с помощью беспилотников. Пять дронов сбиты над Белгородской, Воронежской и Курской областями.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, еще два – над Курской областью, и один – над Воронежской.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что украинский дрон обнаружили на предельно низкой высоте на подлете к Воронежу.
«Пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности БПЛА в регионе не вводился. Оперативную ситуацию держу под контролем», – заверил глава региона в своем телеграм-канале.
Накануне вечером три работника аграрного предприятия ранены в результате атаки украинского беспилотника на служебный автобус в Белгородской области.
Москва, Наталья Рязанова
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