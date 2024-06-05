Житель Брянщины ранен при атаке дрона ВСУ на Курскую область

Украинские боевики направили беспилотник на грузовик в селе Гордеевка Курской области. В результате взрыва ранен водитель, рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.
«В селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины – житель Брянской области. Автомобиль получил значительные повреждения», – написал врио губернатора в телеграм-канале.
Пострадавшего отвезли в Рыльскую районную больницу и оказали помощь.
В ночь на 5 июня система ПВО сбила пять дронов над Белгородской, Воронежской и Курской областями.
Курск, Наталья Рязанова
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