Житель Брянщины ранен при атаке дрона ВСУ на Курскую область

Украинские боевики направили беспилотник на грузовик в селе Гордеевка Курской области. В результате взрыва ранен водитель, рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.

«В селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины – житель Брянской области. Автомобиль получил значительные повреждения», – написал врио губернатора в телеграм-канале.

Пострадавшего отвезли в Рыльскую районную больницу и оказали помощь.

В ночь на 5 июня система ПВО сбила пять дронов над Белгородской, Воронежской и Курской областями.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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