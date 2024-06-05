Хуситы атаковали три коммерческих судна в Красном и Аравийском морях

Военный представитель йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в среду, 5 июня, заявил об атаке на коммерческие суда в Красном и Аравийском морях в связи с «нарушением запрета», – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала представитель хуситов сказал: «Вооруженные силы Йемена нанесли удары по нефтяному танкеру Roza и балкеру Vantage Dream в акватории Красного моря, поскольку оба судна нарушили запрет на проход в порты оккупированной Палестины. Контейнеровоз Maersk Seletar был атакован несколькими беспилотниками в Аравийском море, поскольку он принадлежит США».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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