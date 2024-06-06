ВСУ атаковали дронами НПЗ и агропредприятие в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Старооскольском округе и аграрное предприятие в Борисовском районе Белгородской области. Люди не пострадали, но загорелся один резервуар с топливом, повреждены два автомобиля.
Губернатор региона Вячеслав Гладков заверил, что пожар н нефтебазе оперативно потушили. Взрывом дрона-камикадзе в здании охраны выбило окна, но сотрудники не пострадали. Также украинские БПЛА сбросили две бомбы на сельхозпредприятие в селе Грузское Борисовского района.
«Один грузовой автомобиль загорелся, второй серьезно поврежден, без возгорания. Предварительно, никто не пострадал. Оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
По данным МО РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО также сбили шесть беспилотников над Белгородской областью.
Накануне ПВО сбила нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду. Осколками повредило несколько строений.
Белгород, Наталья Рязанова
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