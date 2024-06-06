СМИ: водитель трамвая в Кемерово жаловалась на неисправные тормоза

Тормоза отказали в одном из попавших в ДТП трамваев в Кемерово, рассказала мать девушки-водителя Наталья. На неисправность тормозов жаловалась и одна из пассажиров. Врачи отпустили домой 60 пострадавших в утреннем ДТП, сообщил глава города Кемерово Дмитрий Анисимов.

По словам Натальи, накануне ее дочь сменила три состава, прежде чем выйти на линию, поскольку транспорт был неисправен. Сегодня у состава, который вела девушка, отказали тормоза.

«Она врезалась в трамвай на полном ходу. А предупреждала, что тормоза неисправны в трамваях. Вчера ребенок три трамвая поменял. Сегодня на один села – авария такая страшная», – сказала Наталья в беседе с «Известиями».

Одна из пассажиров рассказала, что ощущала запах горелых тормозов в вагоне за пару остановок до того, как случилась авария. «Я сказала об этом кондуктору, но он проигнорировал и не сообщил водителю. У ДК Шахтеров вагон начал набирать скорость запредельную – отказали тормоза. Если бы не было трамвая впереди нас, мы вылетели бы с моста», – сказала женщина паблику «Инцидент Кемерово» во ВК.

Мэр Анисимов признал, что большая часть парка трамваев в Кемерово находится в плачевном состоянии. Износ составляет 80-90%, возраст устаревших машин доходит до 40 лет.

Число пострадавших в ДТП увеличилось до 108 человек, из них 10 – дети. Пострадавших ребят отвезли в Детскую областную больницу, где их осмотрели врачи. Серьезных травм не нашли, поэтому всех детей отпустили лечиться амбулаторно, сообщили в медучреждении.

Врачи отпустили домой и 60 пострадавших взрослых. Еще 28 человек проходят обследование, 20 человек оставили в отделении.

«Их состояние стабильное, прогнозы врачей позитивные. Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь», – пояснил глава Кемерово Дмитрий Анисимов в своем блоге.

23-летняя водитель трамвая Александра находится в тяжелом состоянии. Ее отвезли на операцию в связи с открытым переломом ноги. У нее также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки.

Утром в Кемерово столкнулись два трамвая. Из одного состава на повороте выпали два человека на проезжую часть. В результате ДТП один человек умер, 108 пострадали. Возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг.

Кемерово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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