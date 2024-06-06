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Четверг, 6 июня 2024, 13:58 мск

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Дрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона – есть пострадавший

Фото: t.me/vvgladkov

Украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Один сотрудник получил контузию, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Беспилотник упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал Максим Моисеев, замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства. Предварительно, у мужчины контузия», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Коллеги отвезли пострадавшего сотрудника в больницу. Взрывом выбило окна в зданиях администрации и котельной. Разлетевшиеся осколки также повредили два автомобиля.

Накануне два мирных жителя были ранены в результате атаки БПЛА на штаб по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского округа.

Грайворон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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