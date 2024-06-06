В Армении взорвалась газозаправочная станция

Официальный представитель МВД Армении Нарек Саркисян вечером в четверг сообщил о взрыве на автомобильной газозаправочной станции рядом с городом Абовян недалеко от Еревана, – сообщают СМИ.
В сообщении пресс-службы МВД Армении говорится: «Служба 911 получила множество звонков с сообщениями о взрыве на одной из автозаправок на втором километре участка дороги Ереван – Севан. В результате взрыва возник пожар. На место выехали боевые расчеты спасательной службы МВД».
Ереван, Иван Бабурин
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