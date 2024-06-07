До 140 человек выросло число пострадавших в ДТП в Кемерове

Число пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове увеличилось до 140 человек. 87 из них выписаны из больницы, 19 остаются в стационаре.

«В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров: один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщили в управлении Следственного комитета по Кемеровской области.

По данным областного минздрава, утром 7 июня врачи выписали из стационара еще одного пострадавшего. Всех, кто нуждался в хирургическом лечении, срочно прооперировали. На вечер 6 июня в стационарах находились 20 человек, а 86 были отпущены на амбулаторное лечение.

СКР возбудил еще одно уголовное дело после ДТП – по факту халатности городского управления транспорта и связи (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, должностное лицо, которое пока не установили, своевременно не приняло меры в связи с изношенностью подвижного состава АО «Кемеровская электротранспортная компания».

Накануне утром в Кемерове столкнулись два трамвая из-за отказа тормозов в одном из них. Из вагона на повороте выпали два человека на проезжую часть, остальные пострадали при столкновении. Мэр города признал изношенность 80-90% трамвайного парка.

Кемерово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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