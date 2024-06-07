Экс-премьер Украины объявлена в розыск

МВД России объявило в розыск экс-кандидата в президенты, бывшего премьер-министра и депутата Верховной рады Украины Юлию Тимошенко*.

Согласно информации, опубликованной в базе розыска ведомства, говорится: «Юлия Владимировна Тимошенко*, 27.11.1960. Разыскивается по статье УК».

Статья, по которой разыскивается Тимошенко, не указывается.

Юлия Тимошенко* занимала должность премьер-министра Украины в 2005 и 2007-2010 годах, является председателем партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

*Лицо объявлено в розыск МВД РФ

Москва, Иван Бабурин

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