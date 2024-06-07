российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 июня 2024, 23:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Экс-премьер Украины объявлена в розыск

МВД России объявило в розыск экс-кандидата в президенты, бывшего премьер-министра и депутата Верховной рады Украины Юлию Тимошенко*.

Согласно информации, опубликованной в базе розыска ведомства, говорится: «Юлия Владимировна Тимошенко*, 27.11.1960. Разыскивается по статье УК».

Статья, по которой разыскивается Тимошенко, не указывается.

Юлия Тимошенко* занимала должность премьер-министра Украины в 2005 и 2007-2010 годах, является председателем партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

*Лицо объявлено в розыск МВД РФ

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Шмыгаль призвал киевлян отказаться от кондиционеров / Макрон собрался договариваться об Украине со странами БРИКС / Зеленский* поблагодарил Макрона за отправку французских военных на Украину / Макрон объявил о начале подготовки украинских летчиков / На Украине признали уничтожение двух нефтебаз российскими беспилотниками / На Украине от мобилизации «забронировали» 90% спасателей и полицейских / Гутерриш отказался ехать на швейцарскую конференцию по Украине / Россия обвинила Запад в эскалации конфликта на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,