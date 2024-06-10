Три человека ранены после атаки ВСУ на Шебекино

Мужчина и две женщины ранены во время атаки украинских боевиков на город Шебекино в Белгородской области. Всех отвезли в больницу, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 Белгорода. Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады доставляют в областную клиническую больницу», – говорится в телеграм-канале губернатора.

В результате атаки также повреждена линия электропередачи, часть жителей Шебекино, сел Нежеголь и Ржевка остались без света. Оперативные и аварийные службы работают на местах происшествия.

6 июня ВСУ несколько раз атаковали Шебекинский округ. В результате повреждены несколько строений, но мирные граждане не пострадали.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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