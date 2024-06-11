ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородщиной

Киевский режим пытался атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Система ПВО сбила украинские аппараты над регионом, не позволив долететь до цели, сообщило Минобороны РФ.

Военные зафиксировали атаки по воздуху в 10:30, 11:10 и 11:25 мск. Во всех случаях ВСУ использовали дроны самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении. Всего сбито три дрона.

Накануне мужчина и две женщины были ранены осколками во время атаки украинских боевиков на город Шебекино в Белгородской области.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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