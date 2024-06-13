Дело о рекордной взятке следователям СК поступило в суд

Балашихинский городской суд получил для рассмотрения уголовное дело о взятке на 7,3 млрд рублей, следует из данных на сайте Подмосковного суда. Двух следователей Следственного комитета обвинили в получении нескольких взяток, общая сумма которых стала рекордной для дел этой категории.

Согласно карточке дела, материалы получены 10 июня и в тот же день переданы судье для принятия решения о назначении судебного заседания.

Обвинение настаивает, что экс-глава следственного отдела СК по Тверскому району Москвы 35-летний Марат Тамбиев превысил должностные полномочия, получил десять взяток в крупном и особо крупном размере. Еще четыре эпизода взяточничества пресечены на стадии подготовки. Экс-следователь Кристина Ляховенко 27 лет была сообщником Тамбиева и получила одну взятку за фальсификацию доказательств по уголовному делу, а также превысила должностные полномочия.

По версии обвинения, Тамбиев и Ляховенко вымогали деньги и криптовалюту у хакеров из группировки Infraud Organization, чье дело находилось в производстве СКР. Сотрудники комитета пообещали сделать так, чтобы активы хакеров не попали под арест. Летом 2023 года суд обратил в доход государства более 1,6 млрд рублей в биткоинах, полученных Тамбиевым в качестве взятки.

Уголовное дело подсудно столичному суду, но Генпрокуратура обратилась в Верховный суд для изменения места рассмотрения. Ведомство посчитало, что за время службы Тамбиев обзавелся связями в судейском корпусе Москвы.

Балашиха, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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