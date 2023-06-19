Московский суд конфисковал у бывшего следователя более 1,6 млрд рублей в бикоинах

Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства более 1,6 млрд рублей в биткоинах, принадлежащие бывшему начальнику следственного отдела по Тверскому району столицы Марату Тамбиеву. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«19 июня 2023 года Никулинский районный суд города Москвы вынес решение по гражданскому делу в отношении Тамбиева М.Х. По версии следствия, бывший столичный следователь получил взятку в криптовалюте. Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд рублей), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход Российской Федерации. Решение в законную силу не вступило», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщали ранее СМИ, Тамбиева задержали 25 марта 2022 года. По версии следствия, он получил от подследственных хакеров взятку в 1032,1 биткоина (на 30 января 2023 это 23,9 миллиона долларов, или 1,6 миллиарда рублей). Их он получил в апреле прошлого года от членов хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергмановых, а также Кирилла Самокутяевского. Уголовное дело против них находилось в производстве, и они хотели заплатить за неналожение ареста на их активы. Взяткодатели отделались условными сроками.

Коды доступа к электронному кошельку следователь сохранил в папке «Пенсия» на компьютере. Его обнаружили в квартире Тамбиева на Большой Очаковской улице Москвы.

Сообщается также, что Тамбиев отрицает свою вину. А до недавнего времени даже судился со Следственным комитетом, пытаясь добиться восстановления на службе. Из СКР его уволили «за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь сотрудника следственного органа».

Москва, Андрей Дорофеев

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