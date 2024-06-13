Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино – двое раненых

Украинские боевики атаковали с помощью дрона движущийся автомобиль в городе Шебекино. Два человека пострадали, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадали два мирных жителя: у одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго – осколочное ранение лица», – написал Гладков в своем блоге.

Скорая помощь отвезла обоих в областную больницу, где ранеными уже занимаются врачи.

10 июня мужчина и две женщины ранены во время атаки украинских боевиков на город Шебекино.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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