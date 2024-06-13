Йеменские хуситы поразили украинское судно

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в четверг, 13 июня, сообщило, что в Аденском заливе йеменские хуситы поразили двумя ракетами коммерческое судно, принадлежащее Украине и «управляемое Польшей», – сообщают СМИ.

В аккаунте CENTCOM в соцсети Х (экс-Twitter) говорится: «Сегодня поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты (ASCM) в Аденский залив. Обе ракеты попали в судно «Вербена», принадлежащее Украине и управляемое Польшей. …«Вербена» сообщила о повреждениях и последующих пожарах на борту. Экипаж продолжает борьбу с огнем. Один моряк пострадал, его эвакуировало воздушное судно, прибывшее с американского крейсера USS Philippine Sea. Судно направлялось в Италию с деревянными строительными материалами».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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