ПВО сбила украинские БПЛА над Белгородской областью

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. В регионе в третий раз за утро прозвучал сигнал ракетной опасности.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО зафиксировали воздушные атаки около 08:20 и 10:50 мск. Оба раза над Белгородской областью сбиты БПЛА самолетного типа, запущенные с украинской стороны.

На момент публикации новости в Белгороде и районе вновь объявили ракетную опасность.

Следственный комитет расследует атаки киевского режима против мирного населения Белгородской области. В частности, взрыв дрона-камикадзе на село Маломихайловка Шебекинского округа, в результате которого пострадали четыре человека.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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