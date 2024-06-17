ВСУ ранили трех мирных жителей под Грайвороном

Две женщины и мужчина ранены во время обстрела села Гора-Подол Грайворонского округа. Также повреждены семь жилых домов и два административных здания, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадали трое мирных жителей. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Повреждены два многоквартирных и пять частных домов. В четырех квартирах выбиты окна, у частных домов посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Без окон остались одно административное здание и социальный объект. Оперативные службы работают на месте.

Ранее днем киевский режим атаковал несколько поселений в Грайворонском округе с помощью беспилотников. В результате повреждены дома, автомобили и ЛЭП: пять сел остались без света.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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