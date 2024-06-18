Женщина ранена в результате атаки БПЛА под Грайвороном

Жительница белгородского села Мокрая Орловка пострадала в результате атаки украинского беспилотника. После оказания первой помощи ее перевезут в больницу Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранним утром ВСУ отправили беспилотник для удара по Грайворонскому округу. Бомба попала на частный дом, отчего случился пожар.

«Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ. Оказывается необходимая медицинская помощь, после чего бригада скорой перевезет ее в городскую больницу №2 города Белгорода для дальнейшего лечения», – написал губернатор в телеграм-канале.

Накануне две женщины и мужчина были ранены во время обстрела села Гора-Подол Грайворонского округа.

Грайворон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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