Женщина ранена в результате атаки БПЛА под Грайвороном

Жительница белгородского села Мокрая Орловка пострадала в результате атаки украинского беспилотника. После оказания первой помощи ее перевезут в больницу Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранним утром ВСУ отправили беспилотник для удара по Грайворонскому округу. Бомба попала на частный дом, отчего случился пожар.
«Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ. Оказывается необходимая медицинская помощь, после чего бригада скорой перевезет ее в городскую больницу №2 города Белгорода для дальнейшего лечения», – написал губернатор в телеграм-канале.
Накануне две женщины и мужчина были ранены во время обстрела села Гора-Подол Грайворонского округа.
Грайворон, Наталья Рязанова
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