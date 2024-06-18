Дроны ВСУ атаковали два белгородских села

Два села в Грайворонском округе подверглись атаке украинских беспилотников. Еще три дрона сбила над Белгородщиной система ПВО.

«Пострадавших нет. В селе Новостроевка-Первая повреждения выявлены в четырех частных домах: выбиты окна, посечены кровли, заборы и входные группы. В селе Безымено в результате сброса боеприпаса в одном частном домовладении выбиты окна», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны РФ, система ПВО сбила еще три беспилотника, отправленных с украинской стороны. Первая воздушная атака зафиксирована около 12:50 мск, вторая около 13:30 мск. Оба раза ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

В ночь на 18 июня украинский БПЛА попал в частный дом в селе Мокрая Орловка в Белгородской области. Ранена местная жительница.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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