Житель брянского села ранен при обстреле ВСУ

Житель села Сушаны ранен в результате обстрела Брянской области с украинской стороны. Поселение частично осталось без света, сообщил глава региона Брянской области Александр Богомаз.

«Мирный житель получил осколочное ранение, он доставлен в медицинское учреждение. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Частично повреждены шесть домовладений, нарушено энергоснабжение», – написал губернатор в своем блоге.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В ночь на 20 июня система ПВО сбила три украинских беспилотника над Брянской областью. Всего атаке подверглись шесть регионов РФ.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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