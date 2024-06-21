Пожар на нефтебазе в Азове потушен

Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области потушили только на четвертый день после возгорания, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 12:00 часов пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», – написал глава региона в телеграм-канале.

Возгорание началось 18 июня из-за атаки украинского дрона. Огонь был таким мощным, что на место отправили 200 сотрудников МЧС, 49 единиц техники, пожарный поезд.

Губернатор Голубев 19 июня сообщил, что пожар не удается потушить полностью, потому что огонь перекинулся на соседний резервуар. Произошла разгерметизация, что усложнило работу пожарных.

Азов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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