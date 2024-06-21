В Аденском заливе неизвестные атаковали коммерческое судно

Неизвестные атаковали судно у побережья Йемена в пятницу, 21 июня, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок (United Kingdom Maritime Trade Operations – UKMTO) при ВМС Великобритании.

В сообщении, размещенном в аккаунте UKMTO в соцести X (экс-Twitter), говорится: «Центр получил уведомление от капитана судна об инциденте в 126 морских милях к востоку от Йемена в Аденском заливе. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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