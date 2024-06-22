Украинские дроны атаковали сразу три региона – пострадал мирный житель

Киевский режим организовал атаку с помощью дронов на центральные регионы России. В результате в Белгородской области пострадал мирный житель, в Курской – загорелось здание Детского дома, в Брянской повреждены частный и многоквартирный дома.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО около 11:00 мск сбили два беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области. Но еще два дрона-камикадзе взорвались в хуторе Климовое Борисовского района. Поврежден частый дом и полностью сгорел стоявший рядом автомобиль.

«Пострадал один мирный житель, мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обстрел села Глотово Грайворонского округа повредил шесть частных домов и один легковой автомобиль.

В Курской области дрон-камикадзе взорвался около продовольственного магазина в посёлке Тёткино, вызвав пожар. Огонь быстро потушили, никто не пострадал. В результате атаки других дронов загорелись неработающий Детский дом и многоквартирный дом, пожарные борются с огнем. В селе Махновка Суджанского района обстрелом повреждены здания не действующей на данный момент птицефабрики, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Глава Брянской области Александр Богомаз написал в блоге, что мирные граждане в результате атаки FPV-дронов на поселок Белая Березка Трубчевского района не пострадали. Повреждены частный дом, одна из квартир многоэтажного дома, легковой автомобиль.

В ночь на 22 июня средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской и Смоленской областями, акваторией Азовского моря.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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