Житель Белгородского села погиб под обстрелом

Украинские боевики убили мирного жителя села Салтыково в Белгородской области во время артобстрела. Снаряд попал на территорию аграрной компании, где находился мужчина, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Ранее днем два дрона-камикадзе взорвались в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал мирный житель: мужчина получил контузию.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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