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Суббота, 22 июня 2024, 15:52 мск

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Еще один белгородец ранен при взрыве дрона-камикадзе ВСУ

Архив, фото: Минобороны РФ

Житель села Красное в Белгородской области ранен в результате взрыва дрона-камикадзе. Атаке подверглись сразу три поселения в Шебекинском городском округе.

«В селе Красное ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода», – говорится в телеграм-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.

Еще один взрыв в селе повредил окна и забор в частном домовладении.

На окраине Шебекино взрывом поврежден грузовой автомобиль. В селе Муром на один частный дом нацелились сразу четыре дрона, в результате здание повреждено, начался пожар. Еще два БПЛА взорвались в другом дворе, осколками выбило окна в доме, посекло фасад, гараж и линию газоснабжения.

Ранее днем украинские боевики обстреляли село Салтыково и убили мирного жителя.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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