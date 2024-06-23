ВСУ всю ночь атаковали дронами Брянскую область – 30 БПЛА сбиты

Киевский режим организовал массированную атаку беспилотниками самолетного типа на Брянскую область. В ночь на 23 июня средства ПВО сбили 30 украинских дронов над регионом. Мирные граждане не пострадали.

«За прошедшую ночь перехвачено и уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены», – сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, дроны летели практически надо всей территорией области. В частности, БПЛА сбиты над Суражским, Брасовским, Выгоничским, Дубровским, Почепским, Брянским, Клинцовским, Трубчевским районами, Новозыбковским и Стародубским округами.

Минувшей ночью система ПВО сбила украинские беспилотники над Брянской и Смоленской областями, акваторией Азовского моря.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube