Конгрессвумен Грин раскритиковала удар АТACMS по Севастополю

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин раскритиковала украинский удар по Севастополю с перенесением ракет АТACMS. Она призвала коллег и Белый дом использовать американское оружие только для защиты собственной территории.

«Такого не должно происходить. Представьте, если бы Россия, используя российский спутник, применила кластерный боеприпас для удара по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую американским вооруженным силам следует защищать, – это наша собственная граница», – написала член Палаты представителей в своем блоге.

Накануне украинские боевики атаковали Севастополь с помощью пяти американских ракет ATACMS. По данным МО РФ, система ПВО сбила четыре ракеты, но одна взорвалась в воздухе. В результате погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Пострадал 151 человек, из которых 82 оставили под наблюдением врачей в стационаре.

В город прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, и других учреждений, психологов МЧС. После осмотра пострадавших, врачи рекомендовали перевезти в Москву 15-20 пострадавших, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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