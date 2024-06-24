ВСУ обстреляли Грайворон: три человека ранены

Три человека ранены в результате обстрела города Грайворон в Белгородской области с украинской стороны. Повреждены шесть частных домов, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Ранены две женщины и подросток. Всех успешно доставили в больницу.

«У двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние средней степени тяжести. У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – рассказал губернатор.

В городе повреждены шесть частных домов и два гаража.

Накануне один человек погиб, трое ранены в результате атаки трех украинских дронов-камикадзе по Грайворону в Белгородской области.

Грайворон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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