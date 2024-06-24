Еще один белгородец ранен во время атаки ВСУ

Мужчина ранен в результате взрыва украинского дрона на дороге в селе Муром Шебекинского округа. Беспилотник атаковал едущий легковой автомобиль, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», – говорится в телеграм-канале Гладкова.

Ранее утром две женщины и подросток были ранены в результате обстрела города Грайворон в Белгородской области с украинской стороны.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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