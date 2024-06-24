ВСУ ранили еще пять человек в Грайвороне

Украинские боевики повторно обстреляли Грайворон в Белгородской области. Пять человек с осколочными ранениями попали в больницу, шесть сел остались без света.

Трое пострадавших отказались от госпитализации. Двум мужчинам и женщине осколки изранили руки и ноги, после оказания первой помощи всех отпустили лечиться амбулаторно. Еще двум понадобилось лечение в условиях стационара.

«У одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости, медиками Грайворонской ЦРБ проводится операция по извлечению осколков. Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в больницу Белгорода», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Прилеты зафиксировали в двух частных домах, на коммерческом объекте и в автотранспортном предприятии. Из-за повреждения ЛЭП села Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и хутор Тополи остались без света. Аварийные службы уже подключают их к резервным источникам питания.

Ранее днем три человека были ранены при обстреле Грайворона с украинской стороны.

Грайворон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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