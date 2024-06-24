Два жителя Курской области пострадали при взрыве дронов ВСУ

Мужчина и женщина в Курской области получили травмы из-за атаки украинских дронов. Один их пострадавших – водитель пожарной машины.

Атака на хутор Олешня произошла утром 24 июня. Первый дрон взорвался рядом с жилым домом, отчего возник пожар. Хозяйка дома получила ожоги, скорая отвезла ее в больницу. Когда пожарные прибыли тушить огонь, их машина также подверглась удару БПЛА.

«Пожарная машина получила повреждения. Пострадал водитель, он доставляется в медицинское учреждение для осмотра», – сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Ранее днем ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. В результате взрыва дрона на дороге ранен мужчина.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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